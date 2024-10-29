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Горіла мерія та автопарк поліції. ГУР провело операцію у Ханти-Мансійському окрузі Росії

Вівторок 29 жовтня 2024 14:35
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Горіла мерія та автопарк поліції. ГУР провело операцію у Ханти-Мансійському окрузі Росії Ілюстративне зображення (armyinform.com.ua)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Вчора, 28 жовтня, в місті Мєґіон Ханти-Мансійського автономного округу Російської Федерації (РФ) згоріла будівля місцевої адміністрації. Зокрема вогонь знищив щонайменше п’ять автомобілів поліції.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

В рамках операції ГУР напалм був залитий у вибиті вікна на першому поверсі мерії, після чого її підпалили.

Додатково на гарячу лінію ФСБ надійшло повідомлення про замінування будівлі. Поки служби безпеки намагалися з’ясувати, чи справді в будівлі наявна вибухівка, пожежники чекали дозволу на активну роботу. Тим часом вогонь швидко поширювався, знищивши канцелярію, кабінет заступника мера та декілька інших приміщень.

Поки вся увага і ресурси спеціальних та рятувальних служб Мєґіона були сконцентровані на гасінні пожежі в мерії, напалм уже був розлитий на поліцейські автомобілі на охоронюваній парковці. Унаслідок цієї другої пожежі було знищено щонайменше п’ять автомобілів місцевої поліції.

Операції ГУР

З початку повномасштабної війни ГУР здійснює різні операції на території Росії, що спрямовані на дестабілізацію військових і політичних структур країни-агресора.

Українська розвідка активно працює в рамках гібридної війни, застосовуючи розвідувальні, диверсійні та інформаційні операції, часто з використанням безпілотників, кібератак, вибухів у стратегічних місцях, а також атак на логістичні центри, нафтові резервуари, залізниці й авіабази.

РБК-Україна розповідало про найзнаковіші операції, що були проведені ГУР. Лише за поточний рік відомству вдалося пошкодити чи знищити російські нафтопереробні заводи (НПЗ), аеродроми, об'єкти військово-промислового комплексу (ВПК) та військових злочинців.

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