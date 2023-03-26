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В горы лучше не ходить. Украинцев предупредили о лавинной опасности

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Воскресенье 26 марта 2023 13:22
В горы лучше не ходить. Украинцев предупредили о лавинной опасности Фото: украинцев предупредили о лавинной опасности (dsns.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской области 26-27 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели предупредили о 3-м уровне опасности из-за угрозы схода лавин.

"Согласитесь, не лучшие условия для походов в горы. Так что пока лучше насладиться красотой украинских гор только на фотографии. Берегите себя! Поверьте, еще будет отличный случай и погода для туристических путешествий!" - добавляют в ГСЧС.

Напомним, сегодня погода в Украине будет преимущественно дождливой. Местами возможны грозы.

РБК-Украина также сообщало, что Укргидрометцентр прогнозирует теплый апрель.

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