В горы лучше не ходить. Украинцев предупредили о лавинной опасности
Украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской области 26-27 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели предупредили о 3-м уровне опасности из-за угрозы схода лавин.
"Согласитесь, не лучшие условия для походов в горы. Так что пока лучше насладиться красотой украинских гор только на фотографии. Берегите себя! Поверьте, еще будет отличный случай и погода для туристических путешествий!" - добавляют в ГСЧС.
Напомним, сегодня погода в Украине будет преимущественно дождливой. Местами возможны грозы.
РБК-Украина также сообщало, что Укргидрометцентр прогнозирует теплый апрель.
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