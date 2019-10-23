Начальника ликвидированного Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка уволили из ГПУ. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, ему позвонили из отдела кадров и сообщили, что приказ об увольнении уже подписан. В то же время он отметил, что лично не видел приказа.

"Я приказа еще не видел, мне позвонили из кадрового отдела и сказали, что есть приказ генпрокурора об увольнении меня", - заявил Горбатюк.

По его словам, сейчас он едет в ГПУ, чтобы ознакомиться с приказом. Он также отметил, что законных оснований для его увольнения пока нет.

Отметим, до этого Горбатюка не допустили к переаттестации, так как он не подал заявление с согласием на то, что во время собеседования могут браться во внимание анонимки. Позже в Генпрокуратуре заявили, что уволят всех прокуроров, отказавшихся от переаттестации.

По данным ГПУ, всего в Украине около 96% прокуроров (11 277) подали заявку на аттестацию. Из них 1082 - в самой Генпрокуратуре.

Также на этой неделе в Генеральной прокуратуре создали Департамент процессуального руководства по уголовным производствам в преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах. Соответственно, управление специальных расследований, которое возглавлял Горбатюк, было упразднено. Расследованием преступлений на Майдане будет заниматься Государственное бюро расследований.