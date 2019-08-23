Горбатюк заявил о возможной прослушке его кабинета

Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

Во время проверки незаконных прослушивающих устройств не обнаружили

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что его служебный кабинет мог незаконно прослушиваться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новое время".

Как сообщает Горбатюк, ему подтвердили факт прослушивания, однако во время проверки несанкционированных устройств не было обнаружено.

"Было подтверждение, что что-то было. Мне звонил один заместитель генерального прокурора и возмущался тем, что мы ему готовим подозрение. Я удивился - мы вообще его не готовили, но мы обсуждали на совещании вопрос того, что подготовили подозрение судьям, а подписывает ее заместитель генерального прокурора. И прозвучала фраза, что подозрение надо везти Столярчук", - заявил Горбатюк.

Отмечается, что во время проверки сотрудниками управления спецрасследований служебного кабинета спецпрокурора не было обнаружено прослушивающих устройств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в кабинете заместителя гепрокурора Анжелы Стрижевской были обнаружены прослушивающие спецсредства. При этом разрешение на прослушку никто не давал.

Позже сообщалось, что несанкционированная прослушка кабинета Стрижевской могла быть организована НАБУ. В бюро ответили, что они "не занимаются несанкционированным прослушиванием".