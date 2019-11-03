Горбатюк заявил, что Богдан хотел прекратить расследование дел по Майдану и Януковичу

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан хотел прекратить расследование преступлений во время Революции Достоинства и преступления бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом заявил экс-начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью "Прямому".

Горбатюк сообщил, что Богдан говорил об этом в конце встречи с Зеленским.

"Он, не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (Зеленский - ред.) говорит: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать", - рассказал Горбатюк.

Горбатюк напомнил о расследовании экономических преступлений Януковича и его сторонников, на что, по словам Горбатюка, Богдан заявил: "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? Это не вопрос президента. Будете рассказывать новому генеральному прокурору".

Напомним, Богдан фигурировал в уголовном деле, которое расследовало Управления специальных расследований ГПУ. По словам Горбатюка, следователи считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить России более 3 млрд гривен по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы".