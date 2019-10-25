Горбатюк подтвердил проверку Богдана в рамках уголовного дела

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдана проверяли в деле о влиянии на судебные решения

Глава Офиса президента Андрея Богдана фигурировал в уголовном деле, которое расследовало Управления специальных расследований ГПУ. Об этом заявил бывший руководитель управления Сергей Горбатюк, передает "Громадське радіо".

По его словам, следователи считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить России более 3 млрд гривен по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы".

"Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения… Они на Украину возложили 3,2 млрд гривен долга и выплату 32 млн гривен Российской Федерации. По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство ГПУ это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана", - отметил Горбатюк.

Отметим, ранее источники РБК-Украина сообщали, что управление Горбатюка рассматривало вопрос вручения подозрения Богдану.

Напомним, руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что антикоррупционные органы не готовят подозрение Богдану.