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Горбатюк: военная прокуратура затягивает дело бойца СБУ по эпизоду в Хмельницком

Новости » Общество    06.12.2018 - 11:13
Горбатюк: военная прокуратура затягивает дело бойца СБУ по эпизоду в Хмельницком
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

Подозреваемый до сих пор работает в СБУ и не является на вызовы

Военная прокуратура затягивает расследование в отношении бойца спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины, который стрелял по митингующим в Хмельницком в феврале 2014 года. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Горбатюк напомнил, что, по версии следствия, огонь велся из ручного пулемета. Подозреваемый до их пор работает в СБУ, а изначально военная прокуратура вообще заявила, что из пулемета стрелял неизвестный.

"Мы…это дело изучили и передали военным прокурорам наши рекомендации. Они кивали, что все сделают, но в итоге сделали еще хуже", - отметил он.

После этого дело передали управлению спецрасследований, и за год следствие сообщило бойцу о подозрении, несмотря на то, что военные следователи потеряли пулю из вещественных доказательств.

"Потом, в августе 2018 года, Луценко вынес постановление о передаче производства обратно в военную прокуратуру. Это незаконное, неприкрытое вмешательство генпрокурора в расследование. После нашего обжалования и шума в СМИ он вернул дело нам, но поставил надзирать за ним военных прокуроров. На сегодняшний день существуют признаки затягивания расследования со стороны военной прокуратуры. Учитывая, что боец не является на вызовы, он объявлен в розыск. Следователь подготовил ходатайство о задержании и доставке этого бойца. Но военные прокуроры более полутора месяца не принимают решение по этим материалам", - добавил Горбатюк.

Напомним, в июне сотруднику СБУ объявили подозрение о превышении власти в ходе пресечения акции в Хмельницком, в результате чего погибли два человека.

Позже стало известно, что СБУ направила его на Донбасс, в связи с чем прокуратура не могла проводить с ним следственные действия.

 

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