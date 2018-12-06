Горбатюк: військова прокуратура затягує справу бійця СБУ по епізоду в Хмельницькому

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Підозрюваний досі працює в СБУ та не з'являється на виклики

Військова прокуратура затягує розслідування щодо бійця спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України, який стріляв по мітингувальникам у Хмельницькому в лютому 2014 року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Горбатюк нагадав, що, за версією слідства, вогонь вівся з ручного кулемета. Підозрюваний досі працює в СБУ, а спочатку військова прокуратура взагалі заявила, що з кулемета стріляв невідомий.

"Ми...цю справу вивчили і передали військовим прокурорам наші рекомендації. Вони кивали, що все зроблять, але в підсумку зробили ще гірше", - зазначив він.

Після цього справу передали управлінню спецрозслідувань, і за рік слідство повідомило бійцю про підозру, незважаючи на те, що військові слідчі втратили кулю з речових доказів.

"Потім, в серпні 2018 року, Луценко виніс постанову про передачу провадження назад військовій прокуратурі. Це незаконне, неприкрите втручання генпрокурора в розслідування. Після нашого оскарження і шуму в ЗМІ він повернув нам, але поставив наглядати за ним військових прокурорів. На сьогоднішній день існують ознаки затягування розслідування з боку військової прокуратури. Враховуючи, що боєць не з'являється на виклики, він оголошений в розшук. Слідчий підготував клопотання про затримання і доставку цього бійця. Але військові прокурори понад півтора місяця не приймають рішення за цими матеріалами", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, в червні співробітнику СБУ оголосили підозру про перевищення влади в ході акції у Хмельницькому, в результаті чого загинули дві особи.

Пізніше стало відомо, що СБУ направила його на Донбас, у зв'язку з чим прокуратура не могла проводити з ним слідчі дії.