Дела Майдана: сотруднику СБУ объявили подозрение о превышении власти

Он применил огнестрельное оружие во время мирных акций протеста в 2014 году, в результате чего погибло двое людей

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила о подозрении в превышении власти сотруднику Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области, который применил огнестрельное оружие во время мирных акций протеста в 2014 году, в результате чего погибло двое людей. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Управлением специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по факту применением 19 февраля 2014 года огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области, во время проведения там мирных общественных акций протеста, в результате чего погибли два человека, а еще ряд лиц получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении

Сообщается, что по результатам работы следователей и прокуроров установлены обстоятельства совершения уголовных правонарушений и получены достаточные доказательства для подозрения конкретного лица в их совершении.

"Так, 21 июня 2018 года сообщено о подозрении сотруднику СБУ в Хмельницкой области в совершении превышения власти, которое сопровождалось насилием, болезненными действиями и применением оружия, причинение умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц, причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности, то есть в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй ст 365, частью первой ст. 119, частью второй ст. 121, ст. 128 Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что закреплен офицер охраны службы безопасности экс-президента Украины Сергей Бернацкий в суде по делу о госизмене Виктора Януковича рассказал, как изменил присяге и бежал вместе с Януковичем.