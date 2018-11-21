Большая часть из 4,7 тыс. преступлений против активистов раскрыта, - ГПУ

Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

В целом сообщено о подозрении более чем 400 лицам

В Украине из 4700 преступлений, совершенных против участников мирных акций протесов, которые расследовались, большая часть преступлений раскрыта. Об этом рассказал начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Все понимают, какие события являются поводом к встрече сегодня. Если перейти к цифрам, то 4700 эпизодов по всей стране расследуются по факту тех событий. Большинство этих преступлений совершены в разное время и разными лицами. На сегодняшний день, из 4700 преступлений, которые расследовались следователями, большая часть преступлений раскрыта. В целом сообщено о подозрении более чем 400 людям", - сказал Горбатюк.

По его словам, результаты есть и они ощутимы. Горбатюк отметил, что основная часть работы проведена.

"Под стражей находятся 13 человек. По результатам также признаны виновными 52 человека, в отношении них вынесены обвинительные приговоры. К лишению свободы осуждено 9 человек. Со времени февральского отчета сообщено о подозрении еще десяткам человек, среди них есть прокурор,судьи, следователи и 5 титушок", - добавил Горбатюк.

Напомним, Горбатюк заявлял, что семьи героев Небесной сотни согласились на перенос временного мемориала из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана.

Также сообщалось, что силовики задержали снайпера, который подозревается в причастности к расстрелу участников Майдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.