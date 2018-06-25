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Интервью

Горбатюк: руководство ГПУ пытается незаконно влиять на расследование дел Майдана

НовостиПолитика    25.06.2018 - 11:34
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

Горбатюк рассказал о препятствиях в расследовании дел Майдана

Руководство Генеральной прокуратуры Украины пытается незаконно влиять на расследование преступлений на Майдане. Об этом в интервью DW заявил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

В частности, Горбатюк отметил, что реорганизация его департамента фактически происходит втайне, а согласно закону до 20 ноября 2019 года дела Майдана не должны переходить Государственному бюро расследований.

"Однако приняли решение присоединять именно сейчас, потому что настоящая цель ликвидации департамента - это иметь влияние на уголовные производства, которые мы расследуем…Это руководство Генпрокуратуры, в частности заместители генпрокурора. От них идут действия и решения незаконным способом влиять на дела", - отметил Горбатюк.

Он привел пример с делом экс-министра юстиции Елены Лукаш, которое уже полтора года готово для передачи в суд, но руководство ГПУ не подписывает ей подозрение.

"А недавно признали следствие по этому делу неэффективным и приняли решение передать другому следователю подразделения. Дела, где нет какого-то интереса руководства Генпрокуроратуры, вообще их не интересуют. Они вызывают на совещания следователей и прокуроров только по тем делам, по которым кто-то хочет избежать уголовной ответственности. Некоторые дела мы "отбиваем". Однако в некоторых они продолжают фальсификации, передают их другим подразделениям, принимают незаконные решения о закрытии. Мы же все фиксируем, пишем заявления о преступлении. И это постоянное противодействие сейчас привело к тому, что решили избавиться нашего департамента спецрасследований", - добавил Горбатюк.

Напомним, ранее в ГПУ сообщили, что департамент спецрасследований Горбатюка трансформируется в следственное управление.

 

Луценко совершил множество незаконных действий, - Горбатюк
Теги публикации: ГПУ, Майдан, Сергей Горбатюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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