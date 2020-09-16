ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Горбаля назначили членом Совета Нацбанка

Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины назначила членом Совета Национального банка Украины Василия Горбаля. Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №4077.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За постановление проголосовали 249 нардепов.

"Уволить Рычаковскую Веру Ивановну с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с истечением срока ее полномочий. Назначить членом Совета Национального банка Украины Горбаля Василия Михайловича", - указано в тексте постановления.

Самые читаемые новости

Горбаль был депутатом парламента 4-6 созывов от Партии регионов. Он также занимал должность члена Совета НБУ в 2003-2005 и 2007-2014 годы.

Напомним, в мае бывший глава Львовской областной государственной администрации Василий Горбаль подал декларацию на должность руководителя Государственной аудиторской службы.

При этом 27 апреля Горбаль уже подавал декларацию на эту должность. Однако, как он сообщал, ему отказали из-за недостаточного опыта.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2014 году нардепы уволили Михаила Гончарова, Василия Горбаля, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Петра Порошенко и Игоря Прасолова из совета НБУ в связи с окончанием срока их полномочий.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Василий ГорбальНациональный банк УкраиныВерховная Рада