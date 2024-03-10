Горами йшли в Словаччину. Прикордонники затримали групу чоловіків та їх "переправника"

Під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Новоселиця" виявив двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Правопорушники не реагували на законні вимоги військовослужбовців, тож зупинити їх вдалося лише після здійснення попереджувального пострілу.

Затримані зізналися, що разом з ними йшов ще один чоловік, але він від них відстав. Щоб його розшукати, правоохоронці підняли в небо безпілотник. Чоловіка знайшли за кілометр від його попередників.

Усі троє мали з собою паспортні документи громадян України та виявилися жителями Івано-Франківщини. Їх доставили в прикордонний підрозділ з метою притягнення до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Щодо двох затриманих також було складено адміністративно-процесуальні документи.

Фото: прикордонники затримали ухилянтів (dpsu.gov.ua)

Пізніше оперативним співробітникам Чопського загону вдалося встановити й особу, яка доставила правопорушників у прикордоння з метою подальшого їх переправлення на територію Словаччини.

Переправник виявився 23-річним жителем Ужгородського району. За місцем проживання чоловіка було проведено санкціоновані обшуки, за результатами яких вилучили транспортний засіб переправника, його мобільний телефон та чорнові записи. Закарпатця затримали.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно прикордонники затримали двох "спринетрів", які змогли не подолати протитранспортний рів.

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