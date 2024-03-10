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Горами шли в Словакию. Пограничники задержали группу мужчин и их "переправщика"

Фото: пограничники задержали группу мужчин (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

На границе со Словакией пограничники задержали группу мужчин призывного возраста, а затем и их "переправщика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Во время патрулирования пограничный наряд отдела "Новоселица" обнаружил двух мужчин, пытавшихся преодолеть заградительный забор. Правонарушители не реагировали на законные требования военнослужащих, и остановить их удалось только после совершения предупредительного выстрела.

Задержанные признались, что вместе с ними уходил еще один человек, но он от них отстал. Чтобы его разыскать, стражи порядка подняли в небо беспилотник. Мужчину нашли в километре от его предшественников.

Все трое были с собой паспортные документы граждан Украины и оказались жителями Ивано-Франковской области. Их доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

В отношении двух задержанных также были составлены административно-процессуальные документы.

Фото: пограничники задержали уклонистов (dpsu.gov.ua)

Позже оперативным сотрудникам Чопского отряда удалось установить и лицо, доставившее правонарушителей в приграничье с целью дальнейшей их переправки на территорию Словакии.

Переправщик оказался 23-летним жителем Ужгородского района. По месту жительства мужчины были проведены санкционированные обыски, по результатам которых изъяли транспортное средство переправителя, его мобильный телефон и черновые записи. Закарпатец был задержан.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, недавно пограничники задержали двух "спринетров", которые смогли не преодолеть противотранспортный ров.

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