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В горах есть угроза схода лавин: предупреждение

Автор: Анастасия Рокитна

В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. В горах есть угроза схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 3 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Прогноз во все областях

Сегодня в восточной и юго-восточной части Украины будет идти умеренный мокрый снег и дождь, в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западных направлений, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня.

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