В горах є загроза сходження лавин: попередження

В Карпатах оголошено штормове попередження. В горах є загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

За даними УкрГідрометцентру, 3 лютого на високогір’ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Прогноз у всі областях

Сьогодні у східній та південно-східній частині України йтиме помірний мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-західних напрямків, 7-12 м/с, на заході країни подекуди пориви 15-20 м/с.