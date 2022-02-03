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В горах є загроза сходження лавин: попередження

Автор: Анастасія Рокитна

В Карпатах оголошено штормове попередження. В горах є загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, 3 лютого на високогір’ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Прогноз у всі областях

Сьогодні у східній та південно-східній частині України йтиме помірний мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-західних напрямків, 7-12 м/с, на заході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні.

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