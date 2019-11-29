В горах Словакии погибли два украинских альпиниста

В Высоких Татрах Словакии погибли двое украинских альпинистов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на клуб "Вертикаль" в Facebook.

Как отмечается, погибли Владимир Михалко и Ирина Скрылев.

"Сегодня произошла трагедия, в результате нечасного случае при спуске погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылев. Обстоятельства неизвестны но факт к сожалению, подвержен, в том числе словацкими спасателями", - говорится в сообщении.

Напомним, в Гималаях еще в мае пропала группа из восьми альпинистов, которые начали восхождение на пик Нанда-Деви высотой в 7816 метров. Группа пыталась взойти на непокоренную никем восточную часть пика Нанда-Деви.

Позже в индийских Гималаях были обнаружены тела семерых альпинистов, группа который пропала без вести.

Ранее сообщалось, что на Эвересте погибли 7 альпинистов. Альпинисты погибли во время восхождения с вершины из-за очередей, которые образовали желающие подняться на гору.

РБК-Украина писало, что в начале мая в Российской Федерации во время восхождения на гору Эльбрус погиб альпинист из Украины. Во время восхождения на Эльбрус на высоте 3500 метров альпинист потерял сознание.