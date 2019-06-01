В Гималаях пропала группа из 8 альпинистов

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Альпинисты пытались взойти на непокоренную никем вершину

В Гималаях пропала группа из восьми альпинистов, которые 13 мая начали восхождение на пик Нанда-Деви высотой в 7816 метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, группа из австралийцев и 3 граждан Британии пытались взойти на непокоренную никем восточную часть вершины Нанда-Деви. В пятницу, 31 мая, альпинисты должны были добраться до базового лагеря, но так и не пришли.

Отмечается, что спасательные группы отправились на поиски пропавших альпинистов. Однако на эффективность поиска влияют сильные дожди и снегопад, которые начались в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что на Эвересте погибли 7 альпинистов. Альпинисты погибли во время восхождения с вершины из-за очередей, которые образовали желающие подняться на гору.

РБК-Украина писало, что в начале мая в Российской Федерации во время восхождения на гору Эльбрус погиб альпинист из Украины. Во время восхождения на Эльбрус на высоте 3500 метров альпинист потерял сознание.

Добавим, в марте 2019 года в Пакистане на склоне горы Нанга Парбат поисковый отряд обнаружил тела двух погибших альпинистов - гражданина Британии Тома Балларда и гражданина Италии Даниэля Нарди. Альпинисты пропали еще 24 февраля 2019 года, когда пытались взобраться на гору Нанга Парбат, которую зовут "Горой смерти".