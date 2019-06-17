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В Пакистане лавина накрыла группу альпинистов

Новости » Происшествия    17.06.2019 - 22:55
В Пакистане лавина накрыла группу альпинистов
Иллюстративное фото (wikimedia.org dahu1)

В группу альпинистов входило 4 гражданина Италии и 3 гражданина Пакистана

Спасательные службы Пакистана сообщили, что в понедельник, 17 июня, группа альпинистов, в которую входили 4 гражданина Италии и 3 гражданина Пакистана, во время горной экспедиции попали под лавину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ansa.it.

Сообщается, что лавина произошла ранним утром понедельника в Ишкоманской долине на высоте около 5300 метров.

В данное время пакистанская армия начала организацию спасательной операции, однако она не начнется ранее вторника, 18 июня. Спасатели рассказали, что в данное время погодные условия и удаленность лавинообразного района не позволяют начать операцию уже сейчас.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Алтае лавина накрыла группу туристов, есть погибшие. Лавина накрыла группу из девяти туристов на Южно-Чуйском хребте, спастись удалось только двоим, оба выживших добрались до ближайшего села где связались со спасателями.

Напомним, что в Швейцарии лавина накрыла группу лыжников.  В полиции региона Вале рассказали, что лавина сошла около деревни Фишерталь, спасатели и самолеты приступили к поиску сразу же после получения информации о пропавших без вести туристах.

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