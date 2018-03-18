В горах Швейцарии сошла лавина, есть пострадавшие

В горах Швейцарии в результате схода лавины на курорте "Валлон-д'Арби" погиб один лыжник, трое пропали без вести. Об этом информирует AFP.

"Лавина попала в швейцарскую горнолыжную зону Валлон-д'Арби, одно человека уже нашли, спасатели ищут трех других", - пишет издание.

Пока имя погибшего не известно, процесс идентификации продолжается. Трое пропавших без вести идентифицированы как гражданин Швейцарии и два гражданина Франции.

Валлон-д'Арби - это маршрут, наиболее подходящий для опытных лыжников, который периодически закрыт по соображениям безопасности. Полиция заявила, что маршрут был открыт во время лавины в пятницу.

"Этот несчастный случай является последним в серии фатальных инцидентов, которые произошли в Швейцарии в этом сезоне. Серией лавин унесла жизни троих человек в швейцарских Альпах в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупреждают о лавинной опасности в горах Закарпатской области.

