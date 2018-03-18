Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В горах Швейцарии сошла лавина, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 01:39
Фото: лавина (dsns.gov.ua)
Фото: лавина (dsns.gov.ua)

Один человек погиб, трое пропали без вести

В горах Швейцарии в результате схода лавины на курорте "Валлон-д'Арби" погиб один лыжник, трое пропали без вести. Об этом информирует AFP.

"Лавина попала в швейцарскую горнолыжную зону Валлон-д'Арби, одно человека уже нашли, спасатели ищут трех других", - пишет издание.

Пока имя погибшего не известно, процесс идентификации продолжается. Трое пропавших без вести идентифицированы как гражданин Швейцарии и два гражданина Франции.

Валлон-д'Арби - это маршрут, наиболее подходящий для опытных лыжников, который периодически закрыт по соображениям безопасности. Полиция заявила, что маршрут был открыт во время лавины в пятницу.

"Этот несчастный случай является последним в серии фатальных инцидентов, которые произошли в Швейцарии в этом сезоне. Серией лавин унесла жизни троих человек в швейцарских Альпах в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупреждают о лавинной опасности в горах Закарпатской области.
 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В Грузии из-за аварии подъемника на горнолыжном курорте пострадали 10 человек В горах Ивано-Франковской области сошла лавина
Теги: Швейцария, лавина, Альпы
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top