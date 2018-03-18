У горах Швейцарії зійшла лавина, є постраждалі

В горах Швейцарії в результаті сходу лавини на курорті "Валлон-д'Арбі" загинув один лижник, троє пропали безвісті. Про це інформує AFP.

"Лавина потрапила в швейцарську гірськолижну зону Валлон-д'Арбі, одну людину вже знайшли, рятувальники шукають трьох інших", - пише видання.

Поки ім'я загиблого не відоме, процес ідентифікації триває. Троє зниклих безвісти ідентифіковані як громадянин Швейцарії та два громадянина Франції.

Валлон-д'Арбі - це маршрут, який найбільше підходить для досвідчених лижників, він періодично закритий з міркувань безпеки. Поліція заявила, що маршрут був відкритий під час лавини в п'ятницю.

"Цей нещасний випадок є останнім у серії фатальних інцидентів, які відбулися в Швейцарії в цьому сезоні. Серія лавин забрала життя трьох осіб в швейцарських Альпах в минулому місяці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попереджають про лавинну небезпеку в горах Закарпатської області.