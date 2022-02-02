ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У горах оголошено штормове попередження

Новость на русском →
Карпати, Середа 02 лютого 2022 08:32
У горах оголошено штормове попередження Фото: у Карпатах є загроза сходження лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасія Рокитна

В Карпатах оголошено штормове попередження. Є загроза сходження лавин у горах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

2 лютого на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Прогноз погоди у всіх областях

Сьогодні снігопади Оминуть Київ, Київську, Чернігівську, Сумську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку області. У всіх інших регіонах будуть опади.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
DAILY
Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом