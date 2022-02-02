У горах оголошено штормове попередження
Фото: у Карпатах є загроза сходження лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Карпатах оголошено штормове попередження. Є загроза сходження лавин у горах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
2 лютого на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Прогноз погоди у всіх областях
Сьогодні снігопади Оминуть Київ, Київську, Чернігівську, Сумську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку області. У всіх інших регіонах будуть опади.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.