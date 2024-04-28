У горах небезпечно. Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, в Україні сьогодні мінлива хмарність. Дрібний дощ очікується на сході, а також у Криму, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +16 +21, а сході пригріє до +25 градусів. У Карпатах температура повітря буде коливатися від +10 до +15 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.