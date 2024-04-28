Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 28 квітня, в Україні буде достатньо тепло, але не по-літньому. Водночас у частині регіонів можливі дощі та навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У понеділок, 29 квітня, в Україні буде сухо. При цьому на сході та південному сході можливий короткочасний дощ і навіть гроза. При цьому в деяких регіонах температура вночі сильно "скакатиме". А саме:

Мінлива хмарність. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

У травні прийде метеорологічне літо

За прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру", які уже встигли зробити попередній прогноз на травень 2024 в Україні, метеорологічне літо очікується у першій чи другій декаді місяця залежно від регіону. Наприклад, на Закарпатті та на півдні воно зазвичай настає в першій "десятиденці".

Загалом травень буде теплішим, ніж зазвичай. Опадів буде не більше за норму, і враховуючи дощовий квітень, це не може не тішити.

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