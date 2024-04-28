ua en ru
Нд, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 28 квітня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 28 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 квітня, в Україні буде достатньо тепло, але не по-літньому. Водночас у частині регіонів можливі дощі та навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, у західний областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 16-21°, на сході до 25°; в Карпатах вдень 10-15°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Прогноз в Україні на 28 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Якою буде погода 29 квітня?

У понеділок, 29 квітня, в Україні буде сухо. При цьому на сході та південному сході можливий короткочасний дощ і навіть гроза. При цьому в деяких регіонах температура вночі сильно "скакатиме". А саме:

  • температура вночі 4-9° тепла,
  • температура вночі у південній частині та східних областях 8-14°;
  • вдень в Україні 18-24°.

У травні прийде метеорологічне літо

За прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру", які уже встигли зробити попередній прогноз на травень 2024 в Україні, метеорологічне літо очікується у першій чи другій декаді місяця залежно від регіону. Наприклад, на Закарпатті та на півдні воно зазвичай настає в першій "десятиденці".

Загалом травень буде теплішим, ніж зазвичай. Опадів буде не більше за норму, і враховуючи дощовий квітень, це не може не тішити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме