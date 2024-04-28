Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 28 квітня, в Україні буде достатньо тепло, але не по-літньому. Водночас у частині регіонів можливі дощі та навіть грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Мінлива хмарність. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Вітер північно-східний, у західний областях південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 16-21°, на сході до 25°; в Карпатах вдень 10-15°.
Прогноз в Україні на 28 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Якою буде погода 29 квітня?
У понеділок, 29 квітня, в Україні буде сухо. При цьому на сході та південному сході можливий короткочасний дощ і навіть гроза. При цьому в деяких регіонах температура вночі сильно "скакатиме". А саме:
- температура вночі 4-9° тепла,
- температура вночі у південній частині та східних областях 8-14°;
- вдень в Україні 18-24°.
У травні прийде метеорологічне літо
За прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру", які уже встигли зробити попередній прогноз на травень 2024 в Україні, метеорологічне літо очікується у першій чи другій декаді місяця залежно від регіону. Наприклад, на Закарпатті та на півдні воно зазвичай настає в першій "десятиденці".
Загалом травень буде теплішим, ніж зазвичай. Опадів буде не більше за норму, і враховуючи дощовий квітень, це не може не тішити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.