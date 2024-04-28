В горах небезопасно. Украинцев предупредили об угрозе схождения лавин в Карпатах

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, в Украине сегодня переменная облачность. Небольшой дождь ожидается на востоке, а также в Крыму, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Столбики термометров днем покажут +16 +21, а на востоке пригреет до +25 градусов. В Карпатах температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов.

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