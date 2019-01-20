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В горах Львовской области спасатели нашли мертвым туриста

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 11:41
В горах Львовской области спасатели нашли мертвым туриста
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Другой турист с обморожением стоп доставлен в больницу

Вблизи горы Парашка (Львовская область) спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) нашли двух заблудившихся туристов, один из которых погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что 19 января, около 23:40 на горячую линию 101 поступило сообщение о том, что вблизи поселка Коростов Сколевского района заблудились двое туристов.

"Несмотря на темное время суток и сложные погодные условия к месту вызова немедленно выехали спасатели славской поисково-спасательной группы", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели нашли заблудившихся туристов около трех ночи у подножия горы Парашка. Один из них погиб, другой с обморожением обеих стоп был доставлен в Сколевской центральной районной больницы.

Поисками заблудившихся туристов занимались 10 человек личного состава ГСЧС, также было привлечено 2 единицы техники.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Карпатах нашли тело заблудившегося туриста. В Карпатах спасатели нашли тело туриста, который заблудился в ночь перед Рождеством.

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