У горах Львівської області рятувальники знайшли мертвим туриста

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інший турист з обмороженням стоп доставлений до лікарні

Поблизу гори Парашка (Львівська область) рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) знайшли двох заблукалих туристів, один з яких загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що 19 січня, близько 23:40 на гарячу лінію 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Коростів Сколівського району заблукали двоє туристів.

"Не зважаючи на темну пору доби та складні погодні умови до місця виклику негайно виїхали рятувальники славської пошуково-рятувальної групи", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники знайшли заблукалих туристів близько третьої ночі у підніжжя гори Парашка. Один з них загинув, інший з обмороженням обох стоп був доставлений до Сколівської центральної районної лікарні.

Пошуками заблукалих туристів займались 10 чоловік особового складу ДСНС, також було залучено 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста. У Карпатах рятувальники знайшли тіло туриста, який заблукав в ніч перед Різдвом.