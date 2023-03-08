"Гора трупів". Окупант розповідає про велику кількість загиблих в армії РФ (перехоплення)

Російський військовий у телефонній розмові розповів своєму товаришу про велику кількість загиблих, тіла яких лежать на кожному кроці, а також про зневажливе ставлення до мобілізованих, яких відправляють на зміну загиблим як "гарматне м’ясо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Та водій наш, ногу відрізали одну. Семеро людей - 300. Гора трупів, ще й додалося. Воронок багато. Я вчора рукою ляп-ляп, а там чиєсь обличчя із землі стирчить", - каже окупант.

Також він розповів про зневажливе ставлення до мобілізованих, яких відправляють на зміну загиблим.

"Там же ніхто із цими резервістами не розмовляє. Я вчора сидів, переговорив. Вони кажуть, кожного дня шестеро людей заходять ротацією", - зазначив російський загарбник.