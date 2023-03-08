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"Гора трупів". Окупант розповідає про велику кількість загиблих в армії РФ (перехоплення)

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Середа 08 березня 2023 18:35
"Гора трупів". Окупант розповідає про велику кількість загиблих в армії РФ (перехоплення) Фото: окупант розповідає про велику кількість загиблих в армії РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський військовий у телефонній розмові розповів своєму товаришу про велику кількість загиблих, тіла яких лежать на кожному кроці, а також про зневажливе ставлення до мобілізованих, яких відправляють на зміну загиблим як "гарматне м’ясо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Та водій наш, ногу відрізали одну. Семеро людей - 300. Гора трупів, ще й додалося. Воронок багато. Я вчора рукою ляп-ляп, а там чиєсь обличчя із землі стирчить", - каже окупант.

Також він розповів про зневажливе ставлення до мобілізованих, яких відправляють на зміну загиблим.

"Там же ніхто із цими резервістами не розмовляє. Я вчора сидів, переговорив. Вони кажуть, кожного дня шестеро людей заходять ротацією", - зазначив російський загарбник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський військовослужбовець у розмові з товаришем розповів, що втомився виносити тіла мертвих окупантів з поля бою.

Також раніше ми писали, що російський військовий з Донецького напрямку поскаржився у телефонній розмові з товаришем на своє командування. Він розповів, що воно ставиться до підлеглих, як до розхідного матеріалу.

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