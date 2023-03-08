"Гора трупов". Оккупант рассказывает о большом количестве погибших в армии РФ (перехват)

Российский военный в телефонном разговоре рассказал своему товарищу о большом количестве погибших, тела которых лежат на каждом шагу, а также о пренебрежительном отношении к мобилизованным, которых отправляют на смену погибшим как "пушечное мясо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Да водитель наш, ногу отрезали одну. Семь человек - 300. Гора трупов, еще и прибавилось. Воронок много. Я вчера рукой ляп-ляп, а там чье-то лицо из земли торчит", - говорит оккупант.

Также он рассказал о пренебрежительном отношении к мобилизованным, которые отправляются на смену погибшим.

"Там же никто с этими резервистами не разговаривает. Я сидел вчера, переговорил. Они говорят, каждый день шесть человек заходят ротацией", - отметил российский захватчик.