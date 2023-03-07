Росіянин розповів, що йому набридло витягувати тіла вбитих окупантів неподалік Бахмута (перехоплення)

Російський військовослужбовець у розмові з товаришем розповів, що втомився виносити тіла мертвих окупантів з поля бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За словами окупанта, він займається евакуацією загиблих та ранених з лінії фронта на Бахмутському напрямку. Він скаржиться, що вже рік цим займається, і кожного дня коли забирає загиблих сам стає мішенню для українських військових.

Росіянин розповів, що серед нових мобілізованих дуже велика кількість хворих, яких відправляють на фронт. Окрім цього до війська повертають тих, хто раніше був поранений.

"Тут вже стільки ранених, стільки загинуло, вони вже рік звідси не вилазять. Вони всі втомились морально і фізично", - каже він.