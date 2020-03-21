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Google запустил сайт для борьбы с коронавирусом

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 12:09
Google запустил сайт для борьбы с коронавирусом
Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

На сайте будет размещаться информация по защите от болезни

В субботу, 21 марта, американская компания Google запустила сайт для противодействия распространению вируса COVID-19, на котором размещены советы и важная информация о пандемии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, на сайте можно получить достоверную информацию о COVID-19, профилактике от него. Пользователи могут искать информацию о статистике заболеваемости, советы по противодействию коронавирусу, а также то, что люди ищут в Google.

Также отмечается, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что Google создает сайт, где можно заполнить анкету и узнать о ближайших местах, где можно пройти тест на COVID-19, однако Google опровергал эту информацию.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксирован 41 лабораторно подтвержденный случай коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы. За 20 марта было зафиксировано 15 новых случаев, а по состоянию на утро 21 марта не зафиксировано новых случаев заражения.

Как писало РБК-Украина, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. По его словам, ужесточение мер планируется в ближайшие дни.

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