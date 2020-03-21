Google запустив сайт для боротьби з коронавірусом

Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

На сайті розміщуватиметься інформація щодо захисту від хвороби

У суботу, 21 березня, американська компанія Google запустила сайт для протидії поширенню вірусу COVID-19, на якому розміщені поради та важлива інформація про пандемію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, на сайті можна отримати достовірну інформацію про COVID-19, профілактики від нього. Користувачі можуть шукати інформацію про статистику захворюваності, поради щодо протидії коронавірусу, а також те, що люди шукають в Google.

Також зазначається, що минулого тижня президент США Дональд Трамп заявляв, що Google створює сайт, де можна заповнити анкету і дізнатися про найближчих місцях, де можна пройти тест на COVID-19, однак Google спростовував цю інформацію.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 41 лабораторно підтверджений випадок коронавіруса, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і виписаний з лікарні. За 20 березня було зафіксовано 15 нових випадків, а станом на ранок 21 березня не зафіксовано нових випадків зараження.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. За його словами, посилення заходів планується найближчими днями.