ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Google запустив сайт для боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 12:09
Google запустив сайт для боротьби з коронавірусом
Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

На сайті розміщуватиметься інформація щодо захисту від хвороби

У суботу, 21 березня, американська компанія Google запустила сайт для протидії поширенню вірусу COVID-19, на якому розміщені поради та важлива інформація про пандемію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, на сайті можна отримати достовірну інформацію про COVID-19, профілактики від нього. Користувачі можуть шукати інформацію про статистику захворюваності, поради щодо протидії коронавірусу, а також те, що люди шукають в Google.

Також зазначається, що минулого тижня президент США Дональд Трамп заявляв, що Google створює сайт, де можна заповнити анкету і дізнатися про найближчих місцях, де можна пройти тест на COVID-19, однак Google спростовував цю інформацію.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 41 лабораторно підтверджений випадок коронавіруса, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і виписаний з лікарні. За 20 березня було зафіксовано 15 нових випадків, а станом на ранок 21 березня не зафіксовано нових випадків зараження.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. За його словами, посилення заходів планується найближчими днями.

Тотальний карантин: Аваков заявив про посилення обмежень у найближчі дні Заступник голови Харківської облради госпіталізований з підозрою на коронавірус
Новини України GoogleКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся