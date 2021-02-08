UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Google запустил новостной сервис в Австралии. Ранее были угрозы отключить поисковик

Автор: РБК-Украина

Американская компания Google запустила новостной сервис в Австралии. На первом этапе проект News Showcase стартовал с семью изданиями, всего сделка охватывает пока 25 СМИ.

Об этом пишет The Guardian.

Популярные новости
В Ивано-Франковской области ужесточили карантин из-за всплеска COVID-19 04 февраля 2021
Украина получит вакцины от COVID не менее 3-4 производителей 05 февраля 2021
Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину 06 февраля 2021
В Украине отменили трудовые книжки. Что нужно знать 05 февраля 2021
До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания 06 февраля 2021
В Украине запускают автоматическое начисление пенсий 05 февраля 2021
На Украину надвигаются снегопады и морозы: какие области под угрозой 05 февраля 2021
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома 07 февраля 2021
Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины 08 февраля 2021
Тупицкий работает дистанционно с документами, - КСУ 05 февраля 2021

Сообщается, что в проекте News Showcase участвуют ведущие медиа Canberra Times, Illawarra Mercury, Saturday Paper и Crikey, а Google платит им за размещение контента. В то же время такие издания как Nine, Sydney Morning Herald и Age отвергли предложение IT-гиганта до тех пор, пока не вступит в силу новый кодекс СМИ.

Отметим, Showcase размещает контент издателей на панели, на которых отображается больше информации, чем в результатах поиска или в Google News. Панели появляются в сервисе для Android, iOS, мобильных веб-сайтах и ​​в Discover для iOS.

Кроме того, издатели имеют доступ к аналитике из Showcase, чтобы видеть, как работает контент.

До этого Google отказывался от запуска новостного сервиса в Австралии из-за несогласия с кодексом средств массовой информации, который предлагает местное правительство. В частности, федеральное правительство планирует принять закон, который вынудит Google и Facebook вступить в переговоры с медиакомпаниями по поводу оплаты за размещение контента.

Напомним, ранее Google пригрозил Австралии удалением своего поисковика в стране.

До этого стало известно, что Google приостановит показ политической рекламы на своих платформах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины GoogleАвстралия
Читайте также
Австралию с февраля охватили лесные пожары. Пламя бушует возле крупнейшего города
Прогноз погоды