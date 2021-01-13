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Google приостановит показ политической рекламы на своих платформах

Мир, Среда 13 января 2021 19:16
Google приостановит показ политической рекламы на своих платформах
Фото: штаб-квартира Google (wikipedia.org)
Автор: Роман Тверденко

Компания Google решила приостановить показ различной политической рекламы на всех своих платформах. Ограничение начнет действовать завтра, 14 января.

Об этом сообщает Reuters.

В компании не называют точные сроки действия этого запрета, но меры остануться как минимум до 21 января, следующего дня после инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Также будет продлен запрет на рекламу, связанную со штурмом Капитолия 6 января, инаугурацией президента США и импичментом для Дональда Трампа.

Этот запрет не распространяется на рекламу новостей и товаров.

Ранее сообщалось, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа призывают к насилию и срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена. Они делают это с помощью Telegram.

Напомним, видеохостинг YouTube временно заморозил канал Трампа. Он не сможет публиковать новый контент из-за нарушения политики платформы.

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