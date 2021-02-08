Google запустив новинний сервіс в Австралії. Раніше були погрози відключити пошуковик

Американська компанія Google запустила новинний сервіс в Австралії. На першому етапі проект News Showcase стартував з сімома виданнями, загалом угода охоплює поки 25 ЗМІ.

Повідомляється, що в проекті News Showcase беруть участь провідні медіа Canberra Times, Illawara Mercury, Saturday Paper і Crikey, а Google платить їм за розміщення контенту. У той же час такі видання як Nine, Sydney Morning Herald і Age відкинули пропозицію IT-гіганта до тих пір, поки не набуде чинності новий кодекс ЗМІ.

Зазначимо, Showcase розміщує контент видавців на панелі, на яких відображено більше інформації, ніж в результатах пошуку або в Google News. Панелі з'являються в сервісі для Android, iOS, мобільних веб-сайтах і в Discover для iOS.

Крім того, видавці мають доступ до аналітики з Showcase, щоб бачити, як працює контент.

До цього Google відмовлявся від запуску новинного сервісу в Австралії через незгоду з кодексом засобів масової інформації, який пропонує місцевий уряд. Зокрема, федеральний уряд планує прийняти закон, який змусить Google і Facebook вступити в переговори з компаніями з приводу оплати за розміщення контенту.