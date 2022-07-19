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Google запускает новую функцию в Украине: что известно

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Вторник 19 июля 2022 15:59
Google запускает новую функцию в Украине: что известно Фото: Google запускает новую функцию в Украине (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Google запускает в Украине функцию Google Wallet, которое заменит Google Pay. В приложении можно будет хранить билеты и банковские карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Спикер компании Чайти Сен заявил, что Google начала запуск Wallet для пользователей Android в 39 странах. Приложение будет доступно всем пользователям в течение следующих нескольких дней.

В большинстве стран Wallet заменит существующее приложение Google Pay, но в Сингапуре и США будет работать как отдельное приложение.

Напомним, ранее Google сделала полностью бесплатной операционную систему Chrome OS Flex, которая предназначена для установки и работы на старых компьютерах.

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