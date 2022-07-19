Google запускает новую функцию в Украине: что известно
Фото: Google запускает новую функцию в Украине (freepik.com)
Американская компания Google запускает в Украине функцию Google Wallet, которое заменит Google Pay. В приложении можно будет хранить билеты и банковские карты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Спикер компании Чайти Сен заявил, что Google начала запуск Wallet для пользователей Android в 39 странах. Приложение будет доступно всем пользователям в течение следующих нескольких дней.
В большинстве стран Wallet заменит существующее приложение Google Pay, но в Сингапуре и США будет работать как отдельное приложение.
Напомним, ранее Google сделала полностью бесплатной операционную систему Chrome OS Flex, которая предназначена для установки и работы на старых компьютерах.