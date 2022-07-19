Google запускає нову функцію в Україні: що відомо
Фото: Google запускає нову функцію в Україні (freepik.com)
Американська компанія Google запускає в Україні функцію Google Wallet, яка замінить Google Pay. У додатку можна буде зберігати квитки і банківські карти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Спікер компанії Чайті Сен заявив, що Google почала запуск Wallet для користувачів Android в 39 країнах. Додаток буде доступний всім користувачам протягом наступних кількох днів.
У більшості країн Wallet замінить існуючий додаток Google Pay, але в Сінгапурі і США буде працювати як окремий додаток.
Нагадаємо, раніше Google зробила повністю безкоштовною операційну систему Chrome OS Flex, яка призначена для установки і роботи на старих комп'ютерах.