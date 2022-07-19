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Google запускає нову функцію в Україні: що відомо

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Вівторок 19 липня 2022 15:59
Google запускає нову функцію в Україні: що відомо Фото: Google запускає нову функцію в Україні (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Google запускає в Україні функцію Google Wallet, яка замінить Google Pay. У додатку можна буде зберігати квитки і банківські карти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Спікер компанії Чайті Сен заявив, що Google почала запуск Wallet для користувачів Android в 39 країнах. Додаток буде доступний всім користувачам протягом наступних кількох днів.

У більшості країн Wallet замінить існуючий додаток Google Pay, але в Сінгапурі і США буде працювати як окремий додаток.

Нагадаємо, раніше Google зробила повністю безкоштовною операційну систему Chrome OS Flex, яка призначена для установки і роботи на старих комп'ютерах.

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