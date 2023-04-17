ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Google запускає в Україні онлайн-гру, яка навчає дітей кібербезпеці, - Мінцифра

Новость на русском →
Київ, Понеділок 17 квітня 2023 14:38
Google запускає в Україні онлайн-гру, яка навчає дітей кібербезпеці, - Мінцифра Фото: Google запускає в Україні онлайн-гру, яка навчає дітей кібербезпеці (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Google запустив в Україні онлайн-гру Interland. Граючи, діти можуть навчитися протистояти кіберзагрозам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.

Онлайн-гра Interland від Google допоможе дітям під час пригод в уявному світі набути необхідних цифрових навичок та захиститись від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг чи шахрайство.

Interland містить чотири веб-гри:

  • У "Королівстві доброти" діти дізнаються, як чемно поводитися в мережі.
  • У "Річці реальності" маленькі гравці навчаться розпізнавати фейки.
  • На "Уважній горі" дізнаються, як обережно ділитися інформацією в мережі.
  • У "Вежі зі скарбами" вивчать, як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.

Гра безкоштовна та доступна онлайн без реєстрації чи завантаження. ЇЇ можна знайти за посиланням bit.ly/3mwdGaw.

Нагадаємо, що Нацполіція запустила мобільний застосунок для пошуку зниклих дітей.

Також раніше ми писали про те, що для українців, що через повномасштабну російську агресію вимушено переїхали до інших країн, створили спеціальний застосунок I’m Ukrainian.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти застосунок
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука