Google запускає в Україні онлайн-гру, яка навчає дітей кібербезпеці, - Мінцифра
Google запустив в Україні онлайн-гру Interland. Граючи, діти можуть навчитися протистояти кіберзагрозам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.
Онлайн-гра Interland від Google допоможе дітям під час пригод в уявному світі набути необхідних цифрових навичок та захиститись від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг чи шахрайство.
Interland містить чотири веб-гри:
- У "Королівстві доброти" діти дізнаються, як чемно поводитися в мережі.
- У "Річці реальності" маленькі гравці навчаться розпізнавати фейки.
- На "Уважній горі" дізнаються, як обережно ділитися інформацією в мережі.
- У "Вежі зі скарбами" вивчать, як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.
Гра безкоштовна та доступна онлайн без реєстрації чи завантаження. ЇЇ можна знайти за посиланням bit.ly/3mwdGaw.
Нагадаємо, що Нацполіція запустила мобільний застосунок для пошуку зниклих дітей.
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