Google запускает в Украине онлайн-игру, обучающую детей кибербезопасности, - Минцифра
Google запустил в Украине онлайн-игру Interland. Играя, дети могут научиться противостоять киберугрозам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру.
Онлайн игра Interland от Google поможет детям во время приключений в воображаемом мире приобрести необходимые цифровые навыки и защититься от онлайн-угроз, таких, как кибербуллинг, фишинг или мошенничество.
Interland содержит четыре веб-игры:
- В "Королевстве доброты" дети узнают, как вежливо вести себя в сети.
- В "Реке реальности" маленькие игроки научатся распознавать фейки.
- На "Внимательной горе" узнают, как аккуратно делиться информацией в сети.
- В "Башне с сокровищами" учат, как хранить свою личную информацию в безопасности.
Игра бесплатная и доступна онлайн без регистрации или загрузки. Ее можно найти по ссылке: bit.ly/3mwdGaw.
Напомним, что Нацполиция запустила мобильное приложение для поиска пропавших детей.
Также ранее мы писали о том, что для украинцев, которые из-за полномасштабной российской агрессии вынужденно переехали в другие страны, создали специальное приложение I'm Ukrainian.
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