Google запускає ШІ-дзвінки від вашого імені: як це працює

Google почала масовий запуск нової функції, яка дає змогу користувачам здійснювати дзвінки в місцеві компанії за допомогою ШІ. Тепер прямо через Пошук можна отримати інформацію про ціни або доступність послуг без необхідності розмовляти по телефону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Як це працює

Функція, яка була в тестуванні з січня, поки що працює тільки з певними категоріями бізнесу - наприклад, салони для тварин, хімчистки та автомайстерні.

Коли ви шукаєте такі послуги, Google відображає спеціальну кнопку "Уточнити ціни через ШІ" під описом компанії. Після цього ШІ уточнює деталі запиту:

яка у вас порода вихованця

які послуги вам потрібні

коли ви хочете їх отримати

як ви хочете отримати відповідь - SMS або email.

ШІ телефонує від вашого імені, представляючись як голосовий помічник Google, і збирає всю необхідну інформацію. Після завершення дзвінка користувач отримує повідомлення з результатами - наприклад, часом запису або вартістю послуг.

Як працює нова функція (gif: Google)

Технологія на базі Gemini і Duplex

Як повідомив віце-президент Google Search Роббі Стайн, за голосовими дзвінками стоїть модель Duplex, інтегрована з нейромережею Gemini. За його словами, система дзвонить як "ШІ від Google", який діє від імені клієнта, щоб швидко та ефективно отримати інформацію.

Для кого ця функція буде зручною

Така функція може бути особливо затребувана серед молодої аудиторії, яка, за даними досліджень, дедалі частіше відчуває дискомфорт під час телефонних дзвінків і віддає перевагу цифровому спілкуванню.

Власники компаній можуть відключити приймання дзвінків від ШІ в налаштуваннях свого бізнес-профілю на Google. Для платних підписників Google AI Pro і AI Ultra передбачено розширені ліміти на використання функції.

Варто зазначити, що функція поки що доступна тільки на території США.

Gemini 2.5 Pro і режим AI Mode

Паралельно з розширенням функції дзвінків Google почала тестування моделі Gemini 2.5 Pro в рамках AI Mode - поліпшеного режиму пошуку з ШІ.

Користувачі з підписками AI Pro і AI Ultra, які підключили експеримент у Google Labs, можуть вибрати Gemini 2.5 Pro. За словами Роббі Стайна, нова модель особливо добре справляється з математикою, кодом і складними логічними завданнями.

Google дасть змогу підписникам AI Pro і AI Ultra вибрати Gemini 2.5 з випадаючого меню (фото: Google)

Також в AI Mode Google тестує нову функцію Deep Search - вона дає змогу ШІ будувати докладні звіти за запитами. "Модель дійсно розмірковує, ставить уточнювальні запитання і проводить власні пошуки, перевіряючи себе під час побудови відповіді", - додав Стайн.