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Google запускает ИИ-звонки от вашего имени: как это работает

Четверг 17 июля 2025 14:10
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Google запускает ИИ-звонки от вашего имени: как это работает ИИ от Google теперь сам звонит без участия человека (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Google начала массовый запуск новой функции, которая позволяет пользователям совершать звонки в местные компании с помощью ИИ. Теперь прямо через Поиск можно получить информацию о ценах или доступности услуг без необходимости разговаривать по телефону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский сайт о компьютерной технике The Verge.

Как это работает

Функция, которая была в тестировании с января, пока работает только с определенными категориями бизнеса - например, салоны для животных, химчистки и автомастерские.

Когда вы ищете такие услуги, Google отображает специальную кнопку "Уточнить цены через ИИ" под описанием компании. После этого ИИ уточняет детали запроса:

  • какая у вас порода питомца
  • какие услуги вам нужны
  • когда вы хотите их получить
  • как вы хотите получить ответ - по SMS или email.

ИИ звонит от вашего имени, представляясь как голосовой помощник Google, и собирает всю необходимую информацию. После завершения звонка пользователь получает сообщение с результатами - например, временем записи или стоимостью услуг.

Google запускает ИИ-звонки от вашего имени: как это работаетКак работает новая функция (gif: Google)

Технология на базе Gemini и Duplex

Как сообщил вице-президент Google Search Робби Стайн, за голосовыми звонками стоит модель Duplex, интегрированная с нейросетью Gemini. По его словам, система звонит как "ИИ от Google", который действует от имени клиента, чтобы быстро и эффективно получить информацию.

Для кого эта функция будет удобной

Такая функция может быть особенно востребована среди молодой аудитории, которая, по данным исследований, все чаще испытывает дискомфорт при телефонных звонках и предпочитает цифровое общение.

Владельцы компаний могут отключить прием звонков от ИИ в настройках своего бизнес-профиля на Google. Для платных подписчиков Google AI Pro и AI Ultra предусмотрены расширенные лимиты на использование функции.

Стоит отметить, что функция пока что доступна только на территории США.

Gemini 2.5 Pro и режим AI Mode

Параллельно с расширением функции звонков Google начала тестирование модели Gemini 2.5 Pro в рамках AI Mode - улучшенного режима поиска с ИИ.

Пользователи с подписками AI Pro и AI Ultra, подключившие эксперимент в Google Labs, могут выбрать Gemini 2.5 Pro. По словам Робби Стайна, новая модель особенно хорошо справляется с математикой, кодом и сложными логическими задачами.

Google запускает ИИ-звонки от вашего имени: как это работаетGoogle позволит подписчикам AI Pro и AI Ultra выбрать Gemini 2.5 из выпадающего меню (фото: Google)

Также в AI Mode Google тестирует новую функцию Deep Search - она позволяет ИИ строить подробные отчеты по запросам. "Модель действительно размышляет, задает уточняющие вопросы и проводит собственные поиски, проверяя себя по ходу построения ответа", - добавил Стайн.

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