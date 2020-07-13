Google запретит рекламу шпионского оборудования

Компания Google запретит рекламировать товары и услуги, предназначенные для слежения или наблюдения за людьми. Новое правило начнет действовать с 11 августа во всех странах мира.

Об этом сообщает Центр правил рекламы Google.

"Мы добавим ограничения по рекламе шпионских программ и технологий для наблюдения, а именно запретим рекламировать товары и услуги, предназначенные для слежения или наблюдение за другим человеком или его деятельностью (без разрешения этого лица). Эти правила будут применяться во всех странах мира. С 11 августа 2020 года мы будем тщательно следить за их соблюдением", - заявили в компании.

В список товаров и услуг, реклама которых будет запрещена, попали шпионские программы и технологии для слежения за близким человеком, в частности программное обеспечение, с помощью которого можно прослушивать чужие телефонные звонки, просматривать SMS-сообщения или историю посещенных страниц, GPS-трекеры, предназначенные для слежения или наблюдения за человеком без его согласия.

Также запрещена реклама оборудования для наблюдения (камер, диктофонов, видеорегистраторов, видеонянь), которое можно использовать для шпионажа.

Новое правило не распространяется на услуги частных детективных агентств, а также на товары и услуги, с помощью которых родители могут отслеживать местонахождение несовершеннолетних детей.

Напомним, ранее Apple и Google запустили приложение, чтобы отслеживать больных коронавирусом.

Также сообщалось, что в сентябре 2019 года Google договорился, что заплатит 170 миллионов долларов штрафа за сбор персональных данных детей сервисом YouTube.

В декабре 2019 года в последней версии веб-браузера Google Chrome обнаружили уязвимость, а именно утечку паролей пользователей.