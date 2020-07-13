Google заборонить рекламу шпигунського обладнання

Компанія Google заборонить рекламувати товари і послуги, призначені для спостереження або стеження за людьми. Нове правило почне діяти з 11 серпня у всіх країнах світу.

Про це повідомляє Центр правил реклами Google.

"Ми додамо обмеження щодо реклами шпигунських програм і технологій для спостереження, а саме заборонимо рекламувати товари і послуги, призначені для спостереження або стеження за іншою людиною або його діяльністю (без дозволу цієї особи). Ці правила будуть застосовуватися у всіх країнах світу. З 11 серпня 2020 року ми будемо ретельно стежити за їх дотриманням", - заявили в компанії.

В список товарів та послуг, реклама яких заборонена, потрапили шпигунські програми та технології для стеження за близькою людиною, зокрема програмне забезпечення, за допомогою якого можна прослуховувати чужі телефонні дзвінки, переглядати SMS-повідомлення або історію відвіданих сторінок, GPS-трекери, призначені для спостереження або стеження за людиною без її згоди.

Також заборонена реклама обладнання для спостереження (камер, диктофонів, відеореєстраторів, відеоняньок), яке можна використовувати для шпигунства.

Нове правило не поширюється на послуги приватних детективних агентств, а також на товари і послуги, за допомогою яких батьки можуть відстежувати місце перебування неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, раніше Apple і Google запустили додаток, щоб відстежувати хворих коронавірусів.

Також повідомлялося, що у вересні 2019 року Google домовився, що заплатить 170 мільйонів доларів штрафу за збір персональних даних дітей сервісом YouTube.

У грудні 2019 року в останній версії веб-браузера Google Chrome виявили уразливість, а саме витік паролів користувачів.