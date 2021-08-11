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Google запретит рекламу для подростков и позволит им удалять свои фото из поиска

Автор: Мария Кучерявец

Компания Google запретит таргет рекламы на основе возраста, пола или интересов для лиц моложе 18 лет. Подросткам также позволят удалять свои фотографии из поиска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Google.

"Мы начнем развертывание этих обновлений в наших продуктах по всему миру в ближайшие месяцы. Наша цель - обеспечить дополнительную защиту и удобство размещения рекламы в Google в соответствии с возрастом", - говорится в сообщении.

Так, компания позволит по запросу удалять из поисковой выдачи изображения с детьми, а при загрузке видео детьми, YouTube будет по умолчанию делать их частными.

В то же время подростки смогут сами выбирать, кто может просматривать их контент на платформе, а в учетных записях пользователей младше 18 лет по умолчанию будет включаться режим "безопасного поиска".

Напомним, ранее компания Google заявила, что закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android с 27 сентября 2021 года.

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