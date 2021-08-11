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Google заборонить рекламу для підлітків і дозволить їм видаляти свої фото з пошуку

Автор: Марія Кучерявець

Компанія Google заборонить таргет реклами на основі віку, статі або інтересів для осіб молодше 18 років. Підліткам також дозволять видаляти свої фотографії з пошуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Google.

"Ми почнемо розгортання цих оновлень у наших продуктах у всьому світі найближчими місяцями. Наша мета - забезпечити додатковий захист і зручність розміщення реклами в Google відповідно до віку", - йдеться у повідомленні.

Так, компанія дозволить за запитом видаляти з пошукової видачі зображення з дітьми, а при завантаженні відео дітьми, YouTube буде за замовчуванням робити їх приватними.

Водночас підлітки зможуть самі обирати, хто може переглядати їх контент на платформі, а в облікових записах користувачів молодше 18 років за замовчуванням буде вмикатися режим "безпечного пошуку".

Нагадаємо, раніше компанія Google заявила, що закриє вхід в акаунти користувачам старих версій Android з 27 вересня 2021 року.

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