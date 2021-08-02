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Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 10:44
Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android Фото: версия Android 2.3.7 перестанет работать для входа в аккаунты с 27 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Компания Google начала рассылку пользователям Android электронных писем с сообщением, что они больше не смогут войти в свои учетные записи Google на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже. Вход будет закрыт с 27 сентября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на странице сообщества Google Android.

"Если вы войдете в свое устройство после 27 сентября, вы можете получить ошибки имени пользователя или пароля при попытке использовать продукты и службы Google, такие как Gmail, YouTube и Maps", - говорится в сообщении.

Вход в учетную запись будет доступен с более поздней версией Android (3.0 или новее). "Если на вашем устройстве есть возможность обновиться до более новой версии Android (3.0+), мы советуем вам это сделать", - отметили в Google.

Если пользователь не может обновить свое устройство до более новой версии Android (3.0+), то в Google советуют попробовать войти в учетную запись в веб-браузере устройства.

"Вы по-прежнему можете использовать некоторые службы Google, войдя в Google в веб-браузере своего устройства", - добавили в компании.

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Письмо пользователям (фото: google.com)

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