Google заблокував у пошуковій системі понад 200 російських підсанкційних телеканалів

За інформацією литовського видання, блокування сайтів, які потрапили під санкції Європейського Союзу, стало результатом офіційного запиту Литовської комісії з радіо і телебачення.

"Це означає, що якщо користувач спробує зайти на заблокований сайт, ввівши його адресу в рядок пошуку Google, сайт не з'явиться в результатах", - уточнили в ЛКРТБ.

Рішення стало частиною боротьби із пропагандою російських телеканалів, які поширюють дезінформацію. За даними комісії, це не перший випадок співпраці з Google. Раніше компанія видаляла сайти за запитом ЛКРТБ за порушення авторських прав.