Google заблокировал в поисковой системе более 200 российских подсанкционных телеканалов

Напомним, что в ноябре прошлого года Россия оштрафовала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 долларов.

Подробнее о таком необычном штрафе, и как его вычислили, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что в прошлом году YouTube заблокировал более 40 региональных каналов российской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

А после блокировки YouTube Google окончательно отключил монетизацию в России.

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