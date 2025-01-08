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Google заблокировал в поисковой системе более 200 российских подсанкционных телеканалов

Фото: из поиска Google удален 201 заблокированный сайт с российскими каналами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из поиска Google удалено более 200 заблокированных сайтов с российскими каналами. Данный шаг стал результатом официального запроса со стороны Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.lt.

По информации литовского издания, блокировка сайтов, попавших под санкции Европейского Союза, стала результатом официального запроса Литовской комиссии по радио и телевидению.

"Это означает, что если пользователь попытается зайти на заблокированный сайт, введя его адрес в строку поиска Google, сайт не появится в результатах", - уточнили в ЛКРТБ.

Решение стало частью борьбы с пропагандой российских телеканалов, которые распространяют дезинформацию. По данным комиссии, это не первый случай сотрудничества с Google. Ранее компания удаляла сайты по запросу ЛКРТБ за нарушение авторских прав.

Напомним, что в ноябре прошлого года Россия оштрафовала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 долларов.

Подробнее о таком необычном штрафе, и как его вычислили, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что в прошлом году YouTube заблокировал более 40 региональных каналов российской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

А после блокировки YouTube Google окончательно отключил монетизацию в России.

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