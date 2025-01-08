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Google заблокував у пошуковій системі понад 200 російських підсанкційних телеканалів

Україна, Середа 08 січня 2025 22:30
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Google заблокував у пошуковій системі понад 200 російських підсанкційних телеканалів Фото: з пошуку Google видалено 201 заблокований сайт з російськими каналами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З пошуку Google видалено більш як 200 заблокованих сайтів з російськими каналами. Даний крок став результатом офіційного запиту з боку Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.lt.

За інформацією литовського видання, блокування сайтів, які потрапили під санкції Європейського Союзу, стало результатом офіційного запиту Литовської комісії з радіо і телебачення.

"Це означає, що якщо користувач спробує зайти на заблокований сайт, ввівши його адресу в рядок пошуку Google, сайт не з'явиться в результатах", - уточнили в ЛКРТБ.

Рішення стало частиною боротьби із пропагандою російських телеканалів, які поширюють дезінформацію. За даними комісії, це не перший випадок співпраці з Google. Раніше компанія видаляла сайти за запитом ЛКРТБ за порушення авторських прав.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Росія оштрафувала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 доларів.

Детальніше по такий незвичайний штраф, та як його вирахували, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що минулого року YouTube заблокував понад 40 регіональних каналів російської державної телевізійної та радіомовної компанії.

А після блокування YouTube Google остаточно відключив монетизацію в Росії.

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