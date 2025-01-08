Google заблокував у пошуковій системі понад 200 російських підсанкційних телеканалів

Фото: з пошуку Google видалено 201 заблокований сайт з російськими каналами (Getty Images)

З пошуку Google видалено більш як 200 заблокованих сайтів з російськими каналами. Даний крок став результатом офіційного запиту з боку Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.lt.

За інформацією литовського видання, блокування сайтів, які потрапили під санкції Європейського Союзу, стало результатом офіційного запиту Литовської комісії з радіо і телебачення. "Це означає, що якщо користувач спробує зайти на заблокований сайт, ввівши його адресу в рядок пошуку Google, сайт не з'явиться в результатах", - уточнили в ЛКРТБ. Рішення стало частиною боротьби із пропагандою російських телеканалів, які поширюють дезінформацію. За даними комісії, це не перший випадок співпраці з Google. Раніше компанія видаляла сайти за запитом ЛКРТБ за порушення авторських прав.