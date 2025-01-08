Google заблокировал в поисковой системе более 200 российских подсанкционных телеканалов

Фото: из поиска Google удален 201 заблокированный сайт с российскими каналами (Getty Images)

Из поиска Google удалено более 200 заблокированных сайтов с российскими каналами. Данный шаг стал результатом официального запроса со стороны Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.lt.

По информации литовского издания, блокировка сайтов, попавших под санкции Европейского Союза, стала результатом официального запроса Литовской комиссии по радио и телевидению. "Это означает, что если пользователь попытается зайти на заблокированный сайт, введя его адрес в строку поиска Google, сайт не появится в результатах", - уточнили в ЛКРТБ. Решение стало частью борьбы с пропагандой российских телеканалов, которые распространяют дезинформацию. По данным комиссии, это не первый случай сотрудничества с Google. Ранее компания удаляла сайты по запросу ЛКРТБ за нарушение авторских прав.