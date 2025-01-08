ua en ru
Ср, 08 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Google заблокировал в поисковой системе более 200 российских подсанкционных телеканалов

Украина, Среда 08 января 2025 22:30
UA EN RU
Google заблокировал в поисковой системе более 200 российских подсанкционных телеканалов Фото: из поиска Google удален 201 заблокированный сайт с российскими каналами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из поиска Google удалено более 200 заблокированных сайтов с российскими каналами. Данный шаг стал результатом официального запроса со стороны Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.lt.

По информации литовского издания, блокировка сайтов, попавших под санкции Европейского Союза, стала результатом официального запроса Литовской комиссии по радио и телевидению.

"Это означает, что если пользователь попытается зайти на заблокированный сайт, введя его адрес в строку поиска Google, сайт не появится в результатах", - уточнили в ЛКРТБ.

Решение стало частью борьбы с пропагандой российских телеканалов, которые распространяют дезинформацию. По данным комиссии, это не первый случай сотрудничества с Google. Ранее компания удаляла сайты по запросу ЛКРТБ за нарушение авторских прав.

Напомним, что в ноябре прошлого года Россия оштрафовала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 долларов.

Подробнее о таком необычном штрафе, и как его вычислили, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что в прошлом году YouTube заблокировал более 40 региональных каналов российской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

А после блокировки YouTube Google окончательно отключил монетизацию в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Российская Федерация Литва
NEWS
Спецпредставитель Трампа хочет найти решение для окончания войны РФ против Украины за 100 дней
Спецпредставитель Трампа хочет найти решение для окончания войны РФ против Украины за 100 дней
DAILY
Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция